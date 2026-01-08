 17 يناير.. عرض مسلسل «قسمة العدل» على قناة ON - بوابة الشروق
الخميس 8 يناير 2026 7:57 م القاهرة
17 يناير.. عرض مسلسل «قسمة العدل» على قناة ON


نشر في: الخميس 8 يناير 2026 - 7:50 م | آخر تحديث: الخميس 8 يناير 2026 - 7:50 م


تعرض قناة ON، مسلسل "قسمة العدل"، بطولة الفنانة إيمان العاصي، بدءً من السبت 17 يناير الجاري في السابعة والنصف مساءً.

المسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد، ويشارك في بطولته كلا من: رشدي الشامي، وخالد كمال، وإيناس كامل، ودنيا ماهر، وعابد عناني، وخالد أنور، ودعاء حكم، وكريم العمري، وعلاء قوقة.

يناقش "قسمة العدل" العديد من القضايا المهمة في المجتمع المصري، منها قضية المساواة في الميراث بين الذكور والإناث، وما يترتب عليها من أزمات اجتماعية وقانونية، إذ تدور أحداث العمل في قالب درامي مشوق، وتتصاعد المواجهات وتتشابك الخيوط لتكشف عن صراعات عائلية محتدمة؛ تضع الروابط الأسرية في اختبار حقيقي أمام الرغبات والمصالح المادية.

