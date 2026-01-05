سفيرة فنزويلية سابقة: شركة النفط الفنزويلية كانت مجرد غطاء للفساد والسرقات الكبيرة

قالت فانيسا نيومان، سفيرة فنزويلا السابقة لدى المملكة المتحدة، إن الإنتاج النفطي في بلادها انخفض بشدة، بسبب «الفساد والسرقات الكبيرة جدًا»، مشيرة إلى أن شركة النفط الحكومية كانت «مجرد غطاء للتغطية على الفساد».

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» عبر «ON E» أن نظام مادورو واجه اتهامات بـ «غسيل أموال» مع إيران عام 2013 عبر «شحنات كثيرة غير قانونية»، لافتة إلى امتلاك فنزويلا مخزونات كبيرة للغاية من الغاز الطبيعي والبترول يتطلب استغلالها.

وأشارت إلى أن زوجة الرئيس نيكولاس مادورو كانت «منخرطة تمامًا في هذه الأعمال»، بما في ذلك امتلاك أعمال في نيويورك، لافتة إلى «تآمرها» للحصول على أموال بطرق غير قانونية، وتحويلها إلى دول أخرى، في إطار شبهات غسل أموال.

وشددت أن هذا الانغماس، سواء فيما فعلته أو ما فعله زوجها، كان يجري تحت غطاء «حماية الدولة»، مشيرة إلى أن الزوجة كانت تنسق معظم الصفقات وتشارك في ارتكاب تلك الجرائم.

واعتقلت القوات الأمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في عملية عسكرية، فجر السبت 3 يناير في كاراكاس، ونُقل مادورو وفلوريس إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم تتعلق بـ «التآمر لارتكاب جرائم إرهاب مخدرات، وتصدير الكوكايين، وحيازة أسلحة رشاشة وتدميرية».