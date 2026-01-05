الحصر العددي لدائرة ديروط بمحافظة أسيوط يظهر تفوق نظير والجاحر وراشد وعيد

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة ديروط بمحافظة أسيوط، التي يتنافس فيها 8 مرشحين على 4 مقاعد، عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، والتي من المقرر أن تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات لاحقًا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق كل من:

إبراهيم نظير من حزب مستقبل وطن، حيث حصل على 62,645 صوتًا.

يونس الجاحر من حزب مستقبل وطن، حيث حصل على 63,864 صوتًا.

راشد أبو العيون من حزب حماة الوطن، حيث حصل على 46,259 صوتًا.

محمد عيد عبد الجواد من حزب مستقبل وطن، حيث حصل على 57,937 صوتًا.



مقابل ذلك، حصل منافسوهم المستقلون على الأصوات التالية:

عصام سمير يني: 38,219 صوتًا.

أحمد العياط: 44,297 صوتًا.

محمود قرشي: 40,337 صوتًا.

حمادة عبد العواض: 40,067 صوتًا.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 1,122,894 مواطنًا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 250,567 ناخبًا، وبلغت الأصوات الصحيحة 225,333 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الباطلة 25,234 صوتًا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الساعة 9 مساءً يوم الأحد، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي جرت داخل مصر على مدار يومين، تلتها أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم حصرها عدديًا باللجان العامة.

وجرت جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية، موزعة على 10 محافظات، بعد أن ألغت الهيئة الوطنية الانتخابات الأصلية ضمن المرحلة الثانية، وسط منافسة بين مرشحي الأحزاب والمستقلين، البالغ عددهم 98 مرشحًا، على 49 مقعدًا.