عملاق أوروبا يخطط لخطف عمر مرموش

أصبح نادي بايرن ميونيخ يراقب عن كثب المهاجم المصري عمر مرموش (26 عامًا) لاعب مانشستر سيتي، في خطوة قد يستفيد فيها الفريق الألماني من موافقة بيب جوارديولا، خاصة بعد أن لم يعد مرموش يُعد لاعبًا لا غنى عنه في صفوف سيتي.

ووفقًا لموقع FourFourTwo، فإن إنفاق مانشستر سيتي أكثر من 80 مليون جنيه إسترليني على أنطوان سيمينيو ومارك جيهى هذا الشهر، جعل الوضع المالي للنادي وامتثال قواعد اللعب المالي النظيف محل تساؤل، ما ألقى بظلاله على مستقبل بعض لاعبي الفريق خلال نافذة يناير 2025.

وفي الوقت نفسه، أُثيرت تقارير صحفية تركية حول اهتمام فنربخشه بالتعاقد مع مرموش، خاصة مع دخول الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات، ونقلت صحيفة صباح عن النادي التركي بحثه عن مهاجم جديد، مع ارتباطه أيضًا ببيتو لاعب إيفرتون، وتشير الصحيفة إلى أن النادي مستمر في المفاوضات ومستعد لتقديم 30 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب، لكنه يواجه منافسة مباشرة من بايرن ميونيخ.

ومن جانبه، يُفضل مرموش البقاء في الدوري الإنجليزي، وسط اهتمام أستون فيلا وتوتنهام، ويرغب في الانتقال على سبيل الإعارة فقط.

كما دخل نادي جالاتا سراي على خط المنافسة، وفقًا للصحفي سليمان رودوب، الذي أكد رغبة النادي التركي في التعاقد مع مرموش، الذي انتقل إلى مانشستر سيتي في يناير الماضي من آينتراخت فرانكفورت مقابل 59 مليون جنيه إسترليني، مضيفًا أن وكيل اللاعب قال: "يمكننا القدوم إلى جالاتا سراي".

وقد شهد موسم مرموش اضطرابًا بسبب الإصابة ومشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، ما حد من مشاركاته الأساسية في الدوري الإنجليزي إلى ثلاث مباريات فقط، مع تسجيله أول أهدافه هذا الموسم في فوز سيتي 2-0 على وولفرهامبتون يوم السبت. ومع ذلك، يرى موقع FourFourTwo أن تقارير رحيله الوشيك ما تزال مبكرة بعض الشيء.

وفي ظل تراجع هالاند في التهديف وخوض سيتي المنافسة على أربعة جبهات، قد يكون مرموش عنصرًا حاسمًا إذا كان في كامل جاهزيته خلال مرحلة الحسم.