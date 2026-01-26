قال الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي الدولي، إن تراجع سعر صرف الدولار في السوق المحلي إلى مستوى 47 جنيها يعود إلى هبوط قيمة الدولار عالميا.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، عبر فضائية «الشمس»: «المحرك الأساسي لانخفاض الدولار لـ 47 أنه وقع بره.. والمتوقع أن الدولار في العالم هيتدهور».

وأوضح أن كبرى البنوك العالمية، وفي مقدمتها بنك «جي بي مورجان» تتوقع مزيدا من التدهور في قيمة الدولار عالميا بنسبة تتراوح بين 5 إلى 6% خلال النصف الأول من العام الجاري.

ورفض تقديم توقعات حول سعر صرف الدولار مع نهاية العام الجاري، أو تحديد اتجاهه نحو الثبات أو الهبوط، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد التنبؤ في ظل «غياب الاستقرار عن جميع العملات في العالم، وأولها الدولار».

ونوه أن التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية؛ ستنعكس على زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن هذه التحركات تستغرق وقتا قبل أن يشعر بها المستهلك النهائي.

وأشار إلى أن توجه البنوك المركزية العالمية نحو شراء الذهب ناتج عن «فقدان الثقة في الدولار»، موضحا أنها «بدأت في التخلص من الدولار واستبدال احتياطياتها بعملات أخرى، وبشكل أساسي بالذهب».