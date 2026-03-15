 بسبب الحرب.. إلغاء سباقي البحرين والسعودية لفورمولا 1
الأحد 15 مارس 2026 11:10 ص القاهرة
بسبب الحرب.. إلغاء سباقي البحرين والسعودية لفورمولا 1

وكالات
نشر في: الأحد 15 مارس 2026 - 10:47 ص | آخر تحديث: الأحد 15 مارس 2026 - 10:48 ص

أعلن منظمو بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم السبت أن ​سباقي الجائزة الكبرى في البحرين والسعودية لن يقاما في أبريل بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

كان هذا الإعلان متوقعا ‌على نطاق واسع، وجاء في البيان الصادر عن بطولة فورمولا 1 المملوكة لشركة ليبرتي ميديا والاتحاد الدولي للسيارات بالإضافة إلى المنظمين المحليين أن السباقين لن يستبدلا في جدول سباقات الشهر المقبل.

وقالت مصادر إن إعادة جدولة السباقين في وقت لاحق هذا العام غير مرجحة بسبب الظروف اللوجستية والطقس، لكن البيان لم يستبعد ذلك صراحة، إذ ينخفض ​بهذا عدد السباقات من 24 إلى 22 سباقا هذا العام.


