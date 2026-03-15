زيلينسكي: ربط قروض الاتحاد الأوروبي بإعادة تشغيل خط «دروجبا» ابتزاز

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه يشعر بالابتزاز جراء ربط حصول أوكرانيا على قروض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليار يورو "103 مليارات دولار"، والمخصصة لتلبية الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا، بإعادة تشغيل خط أنابيب "دروجبا" الذي ينقل النفط الروسي إلى المجر وسلوفاكيا.

وقال زيلينسكي، للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في كييف، أمس السبت، "أقول ببساطة: إذا قررنا استئناف إمدادات النفط الروسي، فأريدهم أن يعلموا أنني أعارض ذلك"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف زيلينسكي، "ولكن إذا فرضت شروط تمنع أوكرانيا من الحصول على أسلحة، فاعذروني فأنا عاجز عن اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن. لقد قلت لأصدقائنا في أوروبا إن هذا يسمى ابتزازا".

وكان خط الأنابيب، الذي يمر عبر غرب أوكرانيا، قد تعرض لهجوم بطائرات مسيرة روسية في أواخر يناير الماضي، مما أدى إلى أضرار جسيمة لأكبر خزان نفطي في البلاد ولمنشآت الضخ.

وقال زيلينسكي، إنه خط دروجبا تعرض لأكثر من 20 هجوما خلال الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي دخلت عامها الخامس، لكن شدة الأضرار الأخيرة تعني أن عملية إصلاحه ستستغرق وقتا أطول.