يلتقي النادي الأهلي مع نظيره وادي دجلة في الخامسة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة من 12 مباراة، بينما يقع وادي دجلة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 14 مباراة.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- ياسر إبراهيم-، ياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج وإمام عاشور.

الهجوم: زيزو، مروان عثمان ومحمود حسن تريزيجيه.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: مصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وجراديشار ومحمد شكري وحسين الشحات وأشرف بن شرقي وأحمد عيد وطاهر محمد.

من جهته يدخل وادي دجلة المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: عدلي – كانو – حسين – دياسطي

خط الوسط: رحيم – داهش – عبدالعاطي – هشام – أيمن

الهجوم: سيف تقا

وعلى مقاعد البدلاء كل من: شعبان – دحروج – سكولز – بولي – أويا – زيزو – رجب – البهنسي – كاندروب.

وتقدم «الشروق» متابعة لحظية لمجريات المباراة من خلال السطور التالية:-

**بداية المباراة..