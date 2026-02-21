 تقارير تجيب.. هل يغيب لاوتارو مارتينيز عن ديربي ميلان؟ - بوابة الشروق
السبت 21 فبراير 2026 1:58 م القاهرة
تقارير تجيب.. هل يغيب لاوتارو مارتينيز عن ديربي ميلان؟

محمد جلال
نشر في: السبت 21 فبراير 2026 - 1:35 م | آخر تحديث: السبت 21 فبراير 2026 - 1:35 م

كشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا موقف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر من المشاركة في ديربي ميلانو.

ويواجه إنتر نظيره ميلان مساء يوم 8 مارس المقبل، ضمن مباريات الجولة 28 للدوري الإيطالي.

ويعاني لاوتارو من إصابة تعرض لها خلال مواجهة بودو جليمت، في ذهاب ملحق دور الـ 16 من بطولة دوري الأبطال.

وأشارت شبكة "سكاي" العالمية، إلى أن لاوتارو سيغيب من 3 إلى 4 أسابيع، وهو ما يرجح غيابه عن مباراة الديربي.

وسيلعب إنتر ضد ليتشي وبودو جليمت وجنوى وكومو قبل مواجهة ميلان.

ويمثل غياب المهاجم الأرجنتيني ضربة قوية لفريق كيفو، خاصة أنه أحد العناصر الأساسية هذا الموسم، رغم توافر بدائل مثل فرانشيسكو بيو إسبوزيتو وأنجي يوان بوني.


