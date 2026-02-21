سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا موقف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر من المشاركة في ديربي ميلانو.

ويواجه إنتر نظيره ميلان مساء يوم 8 مارس المقبل، ضمن مباريات الجولة 28 للدوري الإيطالي.

ويعاني لاوتارو من إصابة تعرض لها خلال مواجهة بودو جليمت، في ذهاب ملحق دور الـ 16 من بطولة دوري الأبطال.

وأشارت شبكة "سكاي" العالمية، إلى أن لاوتارو سيغيب من 3 إلى 4 أسابيع، وهو ما يرجح غيابه عن مباراة الديربي.

وسيلعب إنتر ضد ليتشي وبودو جليمت وجنوى وكومو قبل مواجهة ميلان.

ويمثل غياب المهاجم الأرجنتيني ضربة قوية لفريق كيفو، خاصة أنه أحد العناصر الأساسية هذا الموسم، رغم توافر بدائل مثل فرانشيسكو بيو إسبوزيتو وأنجي يوان بوني.