واصلت أسعار الذهب الارتفاع في أسواق الصاغة المحلية، خلال تعاملات اليوم، بقيمة 25 جنيها إضافيا؛ ليصل سعر الجرام عيار 21 - الأكثر مبيعًا في مصر- إلى 6900 جنيه، مقارنة بـ 6875 جنيها في بداية تعاملات اليوم.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفع فى بداية تعاملات اليوم في أسواق المحلية، بقيمة 135 جنيها؛ ليصل إجمالي الارتفاع إلى 160 جنيها حتى الآن.

ووفقًا لآخر تحديث للأسعار، زاد سعر الجرام عيار 18 ليسجل 5914 جنيها، وارتفع سعر الجرام عيار 24 ليسجل 7885 جنيها، كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 200 جنيه ليصل إلى 55200 جنيه، بدون احتساب ضريبة الدمغة والقيمة المضافة.

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار الذهب وسط تراجع الدولار الأمريكي، في وقتٍ يقيم المستثمرون الخطوات التالية للبيت الأبيض بشأن الرسوم الجمركية بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم العالمية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.5% إلى 5072.48 دولار، بعد تراجع الدولار الأمريكي بما يصل إلى 0.3%، نظراً إلى أن المعدن النفيس مُسعّر بالعملة الأمريكية.

وقالت المحكمة العليا، إن ترامب تجاوز صلاحياته عندما استند إلى قانون فيدرالي للصلاحيات الطارئة لفرض رسومه الجمركية "المتبادلة" على مستوى العالم، إلى جانب ضرائب استيراد مستهدفة. ويُبطل الحكم جزءاً كبيراً من الرسوم الجمركية التي طرحها ترامب خلال ولايته الثانية.

وأشار القرار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية قد تضطر إلى رد الرسوم التي دفعها المستوردون، مع خفض الإيرادات المستقبلية، بحسب بارت ميليك، الرئيس العالمي لاستراتيجية السلع الأساسية.

وأوضح ميليك، أن هذا من شأنه أن يضغط على الموازنة، ويزيد التكهنات بأن أدوات نقدية قد تُستخدم لتمويل الحكومة. تابع: "هذا يصب في مصلحة الذهب"، إذ من المرجح أن تُبقي الإجراءات المحتملة أسعار الفائدة منخفضة.

وعادة ما يحقق الذهب أداء جيداً في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة لأنه لا يدر عائداً.

وقال بن ماكميلان، من "آي دي إكس أدفايزرز"، إن السوق تدرك أن هذه ستكون معركة قانونية فوضوية تمتد لسنوات، مشيراً إلى أن قرار المحكمة العليا لم يحدد تفاصيل بشأن آلية استرداد الرسوم، مشيرا إلى إحالة كل ذلك إلى المحاكم الأدنى درجة، ما يعني أننا سنشهد عدداً كبيراً من الدعاوى الفردية.

وعلى صعيد معادن أخرى، صعدت الفضة 5.6%، فيما ارتفع كل من البلاتين والبلاديوم.