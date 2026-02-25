البرلمان الألماني يقر مشروع قرار يدعو إلى تعزيز دعم أوكرانيا

أكد البرلمان الألماني دعم ألمانيا لأوكرانيا، بمناسبة الذكرى الرابعة للحرب الروسية - الأوكرانية.

وجاء في مشروع قرار تقدمت به كتل أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، وتم إقراره مساء اليوم الأربعاء بأغلبية أصوات الائتلاف، أن أوكرانيا تدافع –بما يتجاوز حدودها الوطنية– عن الحرية والديمقراطية والنظام العالمي القائم على القواعد.

وأضاف النص، محذرا أن "القبول باغتصاب أراضٍ واستخدام العنف في أوروبا سيشكل نموذجًا يُحتذى به لدول أخرى حول العالم تنتهج سياسات توسعية إقليمية أو نهجًا تحريفيًا"، على حد زعمهم.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول: "يجب أن نتوصل إلى سلام دائم وعادل".

لكنه أوضح أن أوكرانيا لن تتمكن من تحقيق مثل هذا السلام إلا من موقع قوة.

وانطلاقًا من ذلك، دعا البرلمان، إلى تزويد أوكرانيا بما يكفي من الأسلحة والذخيرة والمعدات، و"تشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا من أجل تقليص عائدات موسكو، ولا سيما من تجارة النفط".

وصوتت أحزاب المعارضة مجتمعة ضد مشروع القرار المقدم من أحزاب الائتلاف الحاكم.

واتهم كل من حزب "البديل من أجل ألمانيا" وحزب اليسار الحكومة بالاعتماد المفرط على الخيار العسكري، في حين انتقد حزب الخضر النص باعتباره غير كافٍ من حيث المدى والإجراءات.

يذكر أن ألمانيا من أكبر الداعمين اقتصاديا وعسكريا لأوكرانيا منذ انطلاق العلملية الروسية الشاملة لأراضيها في فبراير عام 2022، وتعهدت بإنفاق مستقبلي بقيمة 28 مليار يورو تقريبا.