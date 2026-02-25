كندا تقدم مساعدات غذائية لكوبا مع استمرار حصار الوقود الأمريكي

أعلنت كندا، اليوم الأربعاء، إرسال مساعدات غذائية بقيمة 8 ملايين دولار كندي (6.7 مليون دولار أمريكي) للشعب في كوبا التي تواجه أزمة وقود متصاعدة إثر تباطؤ شحنات النفط عقب التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية.

وقالت وزيرة الشئون الخارجية، أنيتا أناند، إنها لم تناقش نوايا المساعدات الكندية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أو غيره من المسئولين الأمريكيين.

وأضافت: "هذه هي السياسة الخارجية الكندية، ونحن نركز على الوضع الإنساني".

وسيتم تقديم هذا التمويل عبر وكالات الأمم المتحدة بدلاً من تسليمه للحكومة الكوبية.