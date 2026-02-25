كمبوديا: عفو ملكي عن سياسي معارض مدان بالتحريض على الاضطرابات الاجتماعية

حصل سياسي كمبودي معارض بارز مدان بالتحريض على الاضطرابات الاجتماعية على إطلاق سراح مبكر من السجن اليوم الأربعاء بعد حصوله على عفو ملكي.

وكان سون تشانثي، الزعيم السابق لحزب قوة الأمة، قد اعتُقل في مايو 2024 عند عودته من رحلة إلى اليابان، حيث التقى بمئات العمال الكمبوديين في الخارج.

وتم توجيه اتهامات إليه تتعلق بتصريحات نشرها على فيسبوك تتضمن انتقادات للحكومة. وقالت وزارة العدل إنه أشار بشكل غير نزيه إلى أن أعضاء حزب الشعب الكمبودي الحاكم فقط هم من سيحصلون على بطاقات تؤهلهم للحصول على مساعدات الرعاية الاجتماعية.

وفي ديسمبر 2024، أصدرت محكمة بلدية بنوم بنه حكما ضده بالسجن لمدة عامين بتهمة التحريض على الاضطراب الاجتماعي، وغرمته 4 ملايين رييل (1000 دولار)، ومنعته نهائيا من التصويت أو الترشح للمناصب. ولم يتضح ما إذا كان العفو يرفع هذا الحظر.

وأكد المتحدث باسم إدارة السجون خيانج سونادين إطلاق سراحه في مقاطعة بورسات الغربية. وقال عضو بارز في حزبه، وهو أور سام أول، إن سون تشانثي توجه مع زوجته وأفراد آخرين من عائلته إلى منزلهم في مقاطعة كامبونج ثوم الشمالية، حيث من المقرر أن يزوره قادة الحزب يوم الجمعة.