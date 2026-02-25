ارتفاع حاد في مخزون النفط الخام بأمريكا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بشدة.

وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 20 فبراير الحالي بواقع 16 مليون برميل، بعد تراجعه في الأسبوع السابق بمقدار 9 ملايين برميل.

وفي ظل هذا الارتفاع أصبح إجمالي المخزون 8ر435 مليون برميل ليصبح أقل بنسبة 3% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وفي الوقت نفسه، تراجع مخزون البنزين بواقع مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليصبح أعلى بنسبة 3% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.