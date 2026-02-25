 ارتفاع حاد في مخزون النفط الخام بأمريكا - بوابة الشروق
الأربعاء 25 فبراير 2026 7:39 م القاهرة
ارتفاع حاد في مخزون النفط الخام بأمريكا

واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 25 فبراير 2026 - 7:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 فبراير 2026 - 7:17 م

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بشدة.

وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 20 فبراير الحالي بواقع 16 مليون برميل، بعد تراجعه في الأسبوع السابق بمقدار 9 ملايين برميل.

وفي ظل هذا الارتفاع أصبح إجمالي المخزون 8ر435 مليون برميل ليصبح أقل بنسبة 3% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وفي الوقت نفسه، تراجع مخزون البنزين بواقع مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليصبح أعلى بنسبة 3% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.


