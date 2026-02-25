السفير الألماني بموسكو يؤكد تعيينه سفيرا لبلاده في تل أبيب

أكد سفير ألمانيا لدى موسكو، ألكسندر جراف لامبسدورف، أنه من المقرر انتقاله لتولي منصب سفير بلاده في إسرائيل.

وفي تصريحات لصحيفة "يوديشه ألجماينه" -الصحيفة اليهودية العامة-، قال الدبلوماسي البالغ من العمر 59 عاماً: "لقد سألني وزير الخارجية الألماني (يوهان) فاديفول عما إذا كنت أرغب في تولي المهمة في تل أبيب". وبالرغم من أن هناك تكهنات حول هذا التعيين مستمرة منذ أسبوعين، فإن وزارة الخارجية الألمانية لم تصدر تأكيداً رسمياً بعد.

وحتى الآن، يتولى إدارة السفارة الألمانية في إسرائيل الصحفي السابق في القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف" والمتحدث السابق باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، والذي من المقرر أن تنتهي فترة ولايته في الصيف المقبل.

وشدد لامبسدورف على أن إسرائيل دولة صديقة، وقال: "إذا لم نكن على رأي واحد مع الإسرائيليين بشأن موضوع ما، فإننا نقوم بمناقشته"، لافتا إلى أن هذا الوضع يختلف عما هو قائم في موسكو حيث يعمل حاليا، وقال:" لقد صنفت الحكومة الروسية ألمانيا كدولة غير صديقة، ومنذ ذلك الحين وهي ترفض الإنصات".