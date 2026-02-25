 ويتكوف: أي اتفاق نووي مع إيران يجب أن يستمر لأجل غير مسمى - بوابة الشروق
الأربعاء 25 فبراير 2026 9:15 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

ويتكوف: أي اتفاق نووي مع إيران يجب أن يستمر لأجل غير مسمى

وكالات
نشر في: الأربعاء 25 فبراير 2026 - 9:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 فبراير 2026 - 9:00 م

قال موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسئول أمريكي إن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في اجتماع خاص أمس الثلاثاء إن الإدارة الأمريكية تطالب بأن يظل أي اتفاق نووي مع إيران ساريا إلى أجل غير مسمى، وهو ما أكده اثنان آخران على علم بالتصريحات.

ويضغط ترامب على الحكومة الإيرانية في أعقاب قمعها العنيف للمتظاهرين، وأرسل قطعا من البحرية الأمريكية إلى المنطقة وهدد بشن ضربات عسكرية إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق لحل النزاع الطويل الأمد حول برنامجها النووي، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.

وتوجه الوفد الدبلوماسي الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، الأربعاء، إلى مدينة جنيف السويسرية، لحضور جولة جديدة من المحادثات مع الجانب الأمريكي.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، في تقرير، إن عراقجي، والوفد المرافق، انطلق من طهران نحو جنيف، للمشاركة في الجولة الثالثة من مفاوضات النووي مع الولايات المتحدة المقررة غدا الخميس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك