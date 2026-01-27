أغلقت مؤشرات أسواق المال الرئيسية لكل من بورصات مصر والكويت، إلى جانب دبي وأبوظبي، والسعودية، على ارتفاع، بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 27 يناير 2025.

وجاء أداء المؤشرات كما يلي:

- البورصة المصرية

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30»، مرتفعًا، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، صاعدًا بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 47928.60 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات الإجمالية 6.830 جنيه.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعًا، جاء سهم التعمير والاستشارات الهندسية مرتفعًا بنسبة 9.95% ليغلق عند 85.300 جنيه، بينما تصدر الأسهم الأكثر انخفاضًا شركة جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية، متراجعًا بمقدار 17.73%، مستقرًا عند 1.8 جنيه.

- بورصة السعودية

أغلق المؤشر الرئيسي "تاسي" تداولات اليوم متقدمًا بنسبة 0.99% ليصل إلى 11381.83 نقطة، بتداولات 6.630 مليار ريال.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا سهم شركة أنابيب الشرق، بنسبة 9.94% ليغلق عند 146 ريال، وفي المقابل اعتلى سهم شركة معادن قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 77.4 ريال.

- سوق أبوظبي المالي

أغلق سوق أبو ظبي المالي مرتفعًا بمقدار 0.887% عند مستوى 10355.31 نقطة، بتداولات 2.146 مليار درهم.

وقاد سهم مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة، قائمة الأكثر نشاطًا خلال تعاملات اليوم، مرتفعًا بمقدار 14.919% مغلقًا عند 0.57 درهم، فيما تصدر سهم شركة أسمنت الخليج الأسهم الخاسرة، خلال جلسة اليوم، منخفضًا 4.636%، مستقرًا عند 0.905 درهم.

- سوق دبي المالي

أغلق المؤشر العام لسوق دبي على ارتفاع بنسبة 0.30% عند مستوى 6465.67 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 811 مليون درهم.

وجاء سهم شركة إعمار العقارية في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم بنسبة 1.35% ليغلق عند 15.05 درهم، بينما تصدر سهم شركة الإستشارات المـالية الدولية القابضة، الأكثر انخفاضًا، بمقدار 8.08% عند 5.23 درهم.

- السوق الكويتية

أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت على ارتفاع بنسبة 0.91% عند مستوى 9384.18 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 79 مليون دينار.

وجاء سهم الشركة العملية للطاقة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 5.56% ليغلق عند 285 فلسًا، بينما تصدر سهم الشركة الكويتية للاستثمار، قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة بلغت 0.9% ليغلق عند 220 فلسًا كويتيًا.