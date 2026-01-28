أريزونا: شخص في حالة حرجة إثر إطلاق دورية لحرس الحدود النار قرب الحدود الأمريكية المكسيكية

قالت السلطات في ولاية أريزونا الأمريكية، إن شخصا أصيب بالرصاص ويرقد في حالة حرجة اليوم الثلاثاء إثر إطلاق نار من جانب دورية لحرس الحدود قرب الحدود الأمريكية المكسيكية.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة "بيما"، إن مكتب التحقيقات الاتحادي طلب منها "قيادة التحقيق في استخدام القوة والذي يركز على العميل (بدورية حرس الحدود)".

وأشارت إلى أن مثل هذه التحقيقات تعتبر اعتيادية عندما تكون وكالة اتحادية متورطة في إطلاق نار في المقاطعة.

وقالت الإدارة، في بيان: "نطلب من المجتمع التحلي بالصبر والتفهم مع تقدم هذا التحقيق".

وردا على طلب من وكالة أسوشيتد برس للحصول على تفاصيل إطلاق النار، قال مكتب التحقيقات الاتحادي إنه "يحقق في اعتداء مزعوم على ضابط اتحادي" بالقرب من أريفاكا، أريزونا، وهي بلدة تقع على بعد نحوي 10 أميال من الحدود.

ولم يرد متحدث باسم مكتب التحقيقات الاتحادي على الفور على رسالة بريد إلكتروني واتصال هاتفي للسؤال عن كيفية ارتباط الاعتداء المزعوم بإطلاق النار.

وقالت إدارة الإنقاذ والإطفاء بمنطقة "سانتا ريتا"، إنها استجابت لإطلاق النار وأضافت أنه تم احتجاز الشخص المصاب.