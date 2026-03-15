خبراء متفجرات ينتشرون بمواقع سقطت فيها شظايا صواريخ بتل أبيب

قالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنها تتعامل مع مواقع سقطت فيها شظايا صواريخ في تل أبيب.

وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»: «قواتنا، متضمنة خبراء المتفجرات ومقاتلو حرس الحدود، متواجدة الآن في الميدان لعزل مواقع سقوط شظايا وتحييد المواقع».

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن صفارات الإنذار تدوي في إيلات ومناطق جنوب إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صواريخ مؤخرًا من إيران، قائلًا إن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض هذا التهديد.

وناشد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، المواطنين الدخول إلى الملاجئ فور تلقي التحذير، والبقاء فيها حتى إشعار آخر، مؤكدًا ضرورة الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

وشهدت إسرائيل فجر الأحد، تصعيدا كبيرا في المواجهة الإقليمية، بعدما تعرضت لهجوم متزامن من إيران وحزب الله، تخللته موجات من الصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت مناطق في وسط وجنوب البلاد.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في عدد من المدن، في حين سقطت شظايا صاروخية في عدة مواقع أدت إلى اندلاع حرائق وإصابات محدودة.

وبدأت الهجمات بعد منتصف الليل، عندما أعلن التلفزيون الإيراني عن إطلاق صواريخ باتجاه مدينة إيلات في جنوب إسرائيل، بعد نحو ساعتين من انفجارات سُمعت في العاصمة طهران ومدينة شيراز.

وسرعان ما أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» بعمليات تمشيط في مواقع متعددة بوسط إسرائيل عقب سقوط شظايا صاروخية، بينما أشارت القناة الـ12 إلى اندلاع حرائق في الرملة وحولون، إضافة إلى تسجيل إصابتين في حولون جنوب تل أبيب.

وبعد الساعة السادسة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار مجددا إثر رصد موجة صاروخية جديدة من إيران.

كما تحدثت القناة الـ12 الإسرائيلية عن سقوط شظايا صاروخية في 5 مواقع وسط إسرائيل، في حين سقطت شظية أخرى في أحد التجمعات الزراعية.

وفي نحو السابعة صباحا، دوت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى، في وقت رصدت فيه القناة الـ12 إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه المنطقة نفسها قبل اعتراضها.