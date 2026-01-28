إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بالبحيرة

أُصيب 8 أشخاص، اليوم، إثر انقلاب سيارة «تمناية» على طريق مصر–الإسكندرية الزراعي، أمام واحة العرب، بدائرة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق.

وكان اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، قد تلقى بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة تمناية بطريق مصر–الإسكندرية الزراعي أمام واحة العرب بمركز أبو حمص، ووجود مصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبيّن انقلاب السيارة، ما أسفر عن إصابة كل من:

أنور محمد عبد المجيد (60 عامًا)، مقيم بقرية بايتاي البارود، مصاب بخلع في الكتف.

أحمد محمد الشريف (56 عامًا)، مقيم ببايتاي البارود، اشتباه ما بعد الارتجاج.

نصر أبو الفتوح غطاس (59 عامًا)، اشتباه كسر بالذراع الأيسر.

أحمد إبراهيم أبو شعبة (63 عامًا)، مصاب بإصابات متفرقة بالجسم.

رمزي علي بيومي (52 عامًا)، مصاب بإصابات متفرقة بالجسم.

طاهر عبد العاطي (62 عامًا)، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

أحمد مصطفى الجمال (54 عامًا)، اشتباه كسر بالقفص الصدري.

فايز رمضان رجب (38 عامًا)، مقيم بأبو حمص، اشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.