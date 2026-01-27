القبض على شاب ووالديه بتهمة قتل عامل في الزاوية الحمراء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب ووالديه بمنطقة الزاوية الحمراء بتهمة إنهاء حياة عامل جبس بورد بخنجر .

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا أفاد بمصرع شاب بعد طعنه عدة طعنات بمنطقة الزاوية الحمراء بعد خلافات بين الأطفال بسبب كيس شيبسي

فور تلقي البلاغ أمر اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بانتقال قوات المباحث لمكان الواقعة وتبين من خلال التحريات أن المتهم ووالديه، قاما بطعن المتوفى بخنجر.

وكشفت التحريات التي أجراها رجال المباحث بالقاهرة، أن المتهمين قاما بطعن المجني عليه بسبب خلافات بين صغيرين بسبب كيس شيبسي، وطعناه أثناء توجهه للاستفسار عن الموضوع.