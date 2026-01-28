دار الشروق تنظم لقاءً مع الكاتبة بدرية البشر ضمن فعاليات لقاء مع المؤلف

تنظم دار الشروق، ضمن فعاليات لقاء مع المؤلف، لقاءً مفتوحًا مع الكاتبة السعودية بدرية البشر لمناقشة روايتها «سر الزعفرانة»، الصادرة عن دار الشروق، وذلك في إطار فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026.

ويُعقد اللقاء يوم الخميس 29 يناير 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بجناح دار الشروق، قاعة 2 رقم B28، حيث تتناول الكاتبة تجربتها الروائية وتفاصيل العمل، وتفتح باب الحوار مع القراء.

استطاعت بدرية البشر أن تترك أثرًا خاصًا بها في الأدب السعودي بصفة خاصة والأدب العربي بصفة عامة، وانعكس تميزها الإعلامي والصحفي على مؤلفاتها التي تجمع بين المهارة اللغوية والجماليات الفنية؛ حيث اشتهرت بكتابة عامود مود صحفي على مدى ثلاثين عامًا في عدة صحف محلية وعربية، كما قدمت برنامج تلفزيوني اجتماعي على قناة إم بي سي.

«نفلة»، الفتاةُ اليتيمةُ الآتية التي جرَعت مرارة الفقْد، تجد في زعفرانها الماضية، الأمة الحكيمة، والمعالجة بالأعشاب، بوصلةً روحيةً، وتتعلم منها كيفية مواجهة تقلبات الحياة، الفتاة الضعيفة تتبع خيط حب يقودها من البداوة إلى الحداثة، متحوّلة إلى امرأةٍ ناضجةٍ متلمسةٍ اختيار مصيرها.

تنبض «سر الزعفرانة» بروحٍ أنثويةٍ آسرة، رحلة استثنائية عبر عوالم تمزج البادية بالمدينة، وترتسم أحلامها في عمق الذاكرة المحلية.

في مجالس النساء العفوية، تفوح رائحة الزعفران، وتتوالد القصص وتتجسد الذاكرة، وتكشف أسرار الحياة والموت. لكن؛ هل كل ما تراه طفلة حقيقةً، أم أن الذاكرة والمخيلة ترويان في نسيج هذا السر؟

هذه الرواية ليست مجرد حكاية، إنها استكشاف لقوة المرأة، وأخوية النساء، والبحث عن المعنى في عالمٍ يمزج الواقع بالخيال.

بدرية البشر؛ كاتبة وروائية سعودية حاصلة على دكتوراه في فلسفة الاجتماع، صدرت لها عدة كتب فكرية وقصص وروايات منها؛ رواية «غراميات شارع الأعشى»، التي وصلت إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) وتحولت إلى مسلسل بنفس الاسم. ترجمت بعض أعمالها إلى الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية، اشتهرت بكتابة عمودٍ صحفيً على مدى ثلاثين عامًا في عدة صحف محلية وعربية، وحصلت على جائزة الصحافة العربية لأفضل عمود. كما قدمت برنامجًا تلفزيونيًا اجتماعيًا على قناة ام بي سي، شاركت في عضوية عدة جوائز عربية منها؛ جائزة القلم الذهبي السعودية، والهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد.