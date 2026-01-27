المهن التمثيلية تؤكد استقرار حالة سامح الصريطي: قد يغادر المستشفى بعد يومين

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، استقرار الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي، بعد إصابته بجلطة أمس.

وقال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الساعة 6» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، إن الفريق الطبي بمستشفى الحسين الجامعي تمكن من إذابة الجلطة.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية أن الصريطي سيخرج من العناية المركزة غدًا، وربما يغادر المستشفى بعد غدٍ الخميس.

وسبق أن أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا طمأنت فيه جمهور الفنان سامح الصريطي على حالته الصحية، بعد تعرضه خلال الساعات الماضية لجلطة مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت النقابة، في بيانها، أن الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي مستقرة، حيث ذابت الجلطة بفضل التدخل الطبي السريع، كما أن درجة الوعي لديه كاملة، ويتلقى حاليًا المتابعة الطبية اللازمة تحت إشراف فريق من الأطباء المختصين.