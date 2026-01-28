نجما إنتر ميلان خارج مواجهة دورتموند بدوري أبطال أوروبا

يواجه كريستيان كيفو، مدرب إنتر ميلان الإيطالي، موقفا صعبا بسبب ابتعاد نجمي الوسط نيكولو باريلا وهاكان تشالهانوجلو عند مواجهة بوروسيا دورتموند، اليوم الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويبتعد تشالهانوجلو عن المباراة بسبب الإصابة بينما لم يسافر باريلا مع الفريق الإيطالي إلى ألمانيا.

ويتوهج إنتر ميلان في مشواره المحلي حيث يعتلي قمة الترتيب في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه.

في المقابل، خرج إنتر من قائمة الثمانية الأوائل في دوري الأبطال بعد الخسارة 1 / 3 أمام آرسنال الإنجليزي، الأسبوع الماضي.

وجمع الفريق الإيطالي 12 نقطة من أول 7 جولات، ليحتل المركز الرابع عشر، ويتواجد بين منافسيه المحليين، أتالانتا الذي يتقدم عليه بنقطة واحدة ومركز واحد، ويوفنتوس الذي يحتل المركز الخامس عشر بنفس رصيد النقاط.

ويترقب إنتر ميلان هدايا من باقي المباريات، غدا الأربعاء، ليعود مجددا بين الثمانية الأوائل في جدول الترتيب.

وذكرت صحيفة " لا جازيتا ديلو سبورت" وشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" أن باريلا لن يسافر إلى ألمانيا لمواجهة دورتموند، بسبب معاناته من إجهاد عضلي.