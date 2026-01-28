قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إن أسباب هجرة الأطباء من مصر ترتبط بـ3 عوامل رئيسية تتمثل ضعف الدخل الشهري، نقص التدريب والتعليم، وظروف بيئة العمل، مؤكدا أن هناك إمكانية لتحسين هذه العوامل.

وأضاف خلال لقاء مع برنامج «مساء DMC» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال على قناة dmc، الثلاثاء، أن مرتبات الأطباء في وزارة الصحة ضعيفة، حيث يتقاضى الطبيب الجديد بعد التخرج نحو 7 آلاف جنيه، في حين يحصل أطباء هيئة الرعاية الصحية الجديدة على ما بين 14 و16 ألف جنيه.

وأوضح وتابع أنهم طالبوا كثيرًا بتطبيق اللائحة المالية لهيئة الرعاية الصحية على أطباء وزارة الصحة، إذ تربط اللائحة بعدد المرضى الذين يتابعهم الطبيب، وبمؤشرات الأداء، الأمر الذي يحسن الدخل.

ولفت إلى محاولاته المتكررة مع وزارة الصحة لتخفيف الأعباء المالية على الأطباء، مثل تعديل نظام صرف الوجبات للدوام الطويل وفق قانون العمل الذي يقضي بصرف وجبة لمن يعمل 12 ساعة، مشيرًا إلى أن القانون رقم 14 الخاص بإعفاء الرسوم الدراسية للدراسات العليا، والذي عُدل في 2014.

وأكد أهمية دفع الرسوم عند التقديم على الماجستير وليس بعد انتهاءه، لافتًا أن هذه المشكلات ما زالت دون حل، رغم مناقشتها أكثر من مرة مع الجهات المعنية.