أثارت صور متداولة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو داخل الكنيست، وهو يستخدم هاتفًا محمولًا بكاميرا مغطاة بشريط لاصق، موجة من الجدل والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبر الأمر مبالغة أمنية، ومن رآه دليلًا على حجم المخاطر الرقمية التي تحيط حتى بكبار المسؤولين.

وتناولت صحيفة تايمز أوف إنديا الواقعة، مشيرة إلى أن الصورة نُشرت على منصة «X» بواسطة ماريو نوفل، المؤثر في عالم الأعمال، الذي طرح تساؤلًا مباشرًا على متابعيه: "لماذا يغطي نتنياهو كاميرا هاتفه بشريط لاصق؟ من الذي يقلقه؟ وإذا كان رئيس وزراء إسرائيل يشعر بالحاجة إلى ذلك، فماذا يعني هذا للشخص العادي؟"

إجراء وقائي ضد التجسس

وأوضحت صحيفة معاريف العبرية أن ما قام به نتنياهو لا يُعد تصرفًا عفويًا، بل إجراء أمني روتيني يُتبع داخل الدوائر والمنشآت الحساسة، بهدف تقليل مخاطر الاختراق والتجسس الإلكتروني. كما أن نتنياهو لا يستخدم هاتفًا شخصيًا بشكل دائم، ويعتمد أحيانًا على هواتف تابعة لمساعديه.

ويُطلب من العاملين والزوار في المواقع الأمنية الحساسة تغطية كاميرات هواتفهم، باعتبار ذلك إجراءً وقائيًا أساسيًا ضد التجسس الرقمي.

ولا يقتصر الأمر على منع التصوير داخل أماكن محظورة، إذ يرتبط بمخاوف أوسع، من أبرزها إمكانية تشغيل الكاميرا أو الميكروفون عن بُعد عبر برمجيات خبيثة دون علم المستخدم.

وبحسب تايمز أوف إنديا، فإن هذه الممارسات لا تقتصر على المسؤولين السياسيين، إذ يتبعها أيضًا رجال أعمال بارزون، من بينهم مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، الذي اعتاد تغطية كاميرات أجهزته بسبب مخاطر برامج التجسس، خاصة بعد تقارير كشفت عن استهداف شخصيات عامة عبر برمجيات اختراق، وفقًا لتحقيقات منظمة العفو الدولية عام 2021.

كاميرات الهاتف ثغرة مفتوحة

وتكشف واقعة وضع شريط لاصق على هاتف رئيس الوزراء حقيقة أوسع، وهي أن الأمان الرقمي الكامل يظل تحديًا، في ظل وجود الهاتف الذكي الذي تحول من وسيلة تواصل إلى أداة يمكن استغلالها لجمع معلومات حساسة، أو تسجيل محادثات، أو التقاط صور في لحظات شديدة الخصوصية.

ويحذر خبراء الأمن السيبراني من أن كثيرًا من الهجمات تبدأ من ثغرات بسيطة، مثل منح تطبيقات غير موثوقة صلاحيات واسعة للوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون.

نصائح أساسية لحماية بياناتك

وفي ضوء هذه الواقعة، يقدم موقع security.org مجموعة من النصائح الأساسية لتعزيز الأمن السيبراني، من بينها تحديث الأجهزة وأنظمة التشغيل باستمرار، واستخدام برامج مكافحة فيروسات موثوقة، وإنشاء كلمات مرور قوية وفريدة دون إعادة استخدامها، وتفعيل المصادقة الثنائية، والاعتماد على مدير كلمات مرور آمن.

الحذر من الاحتيال

يشمل ذلك تجنب الضغط على الروابط المجهولة، والانتباه لرسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية الاحتيالية، والتأكد من عناوين المواقع، واستخدام بروتوكول HTTPS فقط.

حماية المعلومات الشخصية

يتحقق ذلك عبر تقليل مشاركة البيانات على مواقع التواصل الاجتماعي، والحذر عند نشر معلومات أو صور الأطفال، ومتابعة التقارير الائتمانية لاكتشاف أي نشاط مشبوه.

تأمين الهاتف والأجهزة المحمولة

يتضمن ذلك استخدام رمز قفل قوي للهاتف، وإيقاف الواي فاي والبلوتوث عند عدم الحاجة، وتقييد مشاركة الموقع الجغرافي، إضافة إلى تعطيل الملء التلقائي للبيانات الحساسة.

الإنترنت العام والتخزين

ويؤكد الموقع ضرورة تجنب شبكات الواي فاي العامة دون استخدام خدمة VPN، والاستعانة بخدمات تخزين سحابي مشفرة، والحذر من محطات الشحن العامة.

التسوق والعمل عن بُعد

يشدد الخبراء على التسوق من مواقع موثوقة فقط، وعدم استخدام أجهزة العمل لأغراض شخصية، وتغطية كاميرا اللابتوب عند عدم الاستخدام.

الأجهزة الذكية والقديمة

يشمل ذلك التأكد من تأمين أجهزة المنزل الذكي بكلمات مرور قوية، وإعادة ضبط المصنع قبل التخلص من الأجهزة القديمة.