موقع والا العبري: المنطقة تقترب من مواجهة إقليمية وهجوم أمريكي محتمل على إيران

- الجيش الإسرائيلي يحافظ على مستوى عالٍ من التأهب وبعض قوات الاحتياط بانتظار الاستدعاء

- الأمريكيون يحشدون قواتهم جوًا وبحرًا وبرًا حول إيران لمنع إغلاق مضيق هرمز

- تقارير عن تحركات عسكرية داخل إيران ونقل قادة إلى مواقع تحت الأرض

قال موقع إسرائيلي، مساء الثلاثاء، إن المنطقة تقترب بخطوات متسارعة من «سيناريو متطرف» يتمثل في مواجهة مباشرة بين دول وهجوم أمريكي ضد إيران.

جاء ذلك في تقرير نشره موقع «والا»، في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، مع حشد عسكري أمريكي وتلويح بتوجيه ضربة عسكرية لإيران.

وأوضح الموقع أن التوتر في الشرق الأوسط شهد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تصعيدًا ملحوظًا، على خلفية تهديدات إيرانية للولايات المتحدة وإسرائيل، واستمرار الحشد العسكري الأمريكي حول إيران، ورفع مستوى التأهب في إسرائيل.

وتؤكد واشنطن أن جميع الخيارات، بما فيها الخيار العسكري، مطروحة للتعامل مع طهران، بينما تتوعد الأخيرة بـ«رد شامل وسريع» حال تعرضها لأي هجوم جديد.

وأضاف الموقع أن التقديرات تشير إلى اقتراب المنطقة من مواجهة مباشرة بين دول، وهجوم أمريكي محتمل على النظام الإيراني.

وتتصاعد الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على طهران منذ اندلاع احتجاجات شعبية في إيران أواخر ديسمبر الماضي، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وأقرت طهران بوجود حالة استياء داخلي، واتهمت واشنطن وتل أبيب بالسعي، عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات، إلى إيجاد ذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام.

* تأهب إسرائيلي

أفاد الموقع بأن الجيش الإسرائيلي يواصل الحفاظ على مستوى عالٍ من التأهب والاستعداد لمواجهة سيناريو هجوم محتمل على العمق الإسرائيلي من جانب إيران.

وأشار إلى أن بعض قوات الاحتياط في حالة انتظار للاستدعاء من منازلهم أو أماكن عملهم بناءً على تنبيهات استخباراتية.

ونقل الموقع عن مصادر أمنية أن الولايات المتحدة قد توجه إنذارًا مسبقًا لإسرائيل في حال اندلاع حرب، من أجل الاستعداد لأي هجوم.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يستعد أيضًا لاحتمالات التصعيد على مختلف الجبهات، بما في ذلك الحدود الشمالية والضفة الغربية.

* حشد أمريكي

وبشأن التحركات الأمريكية، ذكر الموقع أن واشنطن تواصل حشد قواتها جوًا وبحرًا وبرًا حول إيران، وأن من أولى الخطوات المتوقعة استخدام قوة عسكرية كبيرة للتصدي لأي محاولة إيرانية لإغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد شريانًا حيويًا للتجارة العالمية.

وأشار إلى هبوط طائرات عسكرية أمريكية من طرازات مختلفة في الشرق الأوسط خلال الساعات الأخيرة، لافتًا إلى أن حجم القوات وأنشطة جمع المعلومات الاستخباراتية يعكسان نوايا واضحة لدى البيت الأبيض تجاه إيران.

وأضاف أن السيناريوهات المحتملة تشمل عمليات اغتيال مركزة لكبار المسؤولين، واستهداف أجهزة أمنية بهدف إضعاف النظام أو دعم تحركات معارضة.

وتحدث التقرير عن تداول تقارير في المنطقة بشأن احتمال استهداف المرشد الإيراني علي خامنئي، مشيرًا إلى أنه نُقل، وفق روايات إيرانية، إلى موقع تحت الأرض تحسبًا لهجمات جوية.

ولفت إلى أن الخطاب الإيراني شهد تصعيدًا حادًا، مع إطلاق تهديدات مباشرة تجاه واشنطن وتل أبيب، ووضع «خط أحمر» ضد أي استهداف للأراضي الإيرانية.

كما أشار إلى تقارير عن تحركات عسكرية للحرس الثوري في أنحاء إيران، وانتقال قادة إلى مواقع محصنة، بعضها تحت الأرض، إلى جانب هبوط طائرات نقل محملة بمعدات عسكرية.

* موقف حزب الله

وذكر الموقع أن الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم انضم إلى تبادل التهديدات، ملمحًا إلى أن الحزب لن يقف مكتوف الأيدي في حال تعرضت إيران لهجوم.

ونقل عن قاسم قوله إن الحزب معني بما يجري، ومصمم على الدفاع، وإن طبيعة الرد ستحددها تطورات المعركة والمصلحة القائمة، مؤكدًا أن حزب الله ليس على الحياد في هذا الشأن.

وتعتبر الولايات المتحدة وإسرائيل إيران من أبرز خصومهما في المنطقة، وتتهمانها بالسعي لامتلاك سلاح نووي، بينما تؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية.

كما تقول إسرائيل إن تطوير إيران لبرنامج الصواريخ الباليستية بعيدة المدى يمثل تهديدًا مباشرًا لها.