المستشار الألماني يزور المدينة المحرمة في بكين

واصل المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الخميس زيارته للصين بجولة في المدينة المحرمة في بكين، التي كانت مقرا للقصر الإمبراطوري لأكثر من 500 عام.

ودوّن ميرتس في سجل الزوار متمنيا لألمانيا والصين السرعة والقوة والطاقة من أجل "عام من التعاون والنمو". وكانت الصين قد بدأت للتو عام الحصان الجديد.

وشُيّدت المدينة المحرمة في مطلع القرن الخامس عشر، وهي مدرجة اليوم على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وتعد، بمبانيها البالغ عددها 980 مبنى، من أبرز المعالم السياحية في الصين.

ومن المقرر أن يتوجه ميرتس قبل ظهر اليوم إلى مدينة هانجتشو في جنوب الصين. وتعد المدينة، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 6ر12 مليون نسمة، موقعا مهما لشركات التكنولوجيا المتقدمة. وهناك سيزور ميرتس، إلى جانب شركة "يوني تري روبوتيكس" الصينية لتصنيع الروبوتات الشبيهة بالبشر، شركة "سيمنس إنرجي" الألمانية للطاقة، التي تمتلك موقعا لإنتاج معدات الجهد العالي منذ عام 1995.