الإمارات تشيد بالاتفاقية التجارية بين الهند والاتحاد الأوروبي

أشاد سعيد الهاجري، وزير الدولة وزارة الخارجية الإماراتية، باتفاقية التجارة الحرة التاريخية التي تم التوصل إليها بين الهند والاتحاد الأوروبي، مثمنا هذا الإنجاز المهم الذي يعكس التزام الجانبين بتعزيز التجارة الحرة والانفتاح الاقتصادي، ويجسد نموذجا للشراكات الاقتصادية الداعمة للنمو والازدهار المستدامين، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء.

وأكد أن اتفاقية الشراكة تمثل نموذجا متقدما للشراكات التجارية الإستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة وتعزيز التكامل الاقتصادي ودعم مسارات التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الشاملة تسهم في تحقيق فوائد ملموسة لكافة الأطراف.

كما أعرب عن تطلع الإمارات إلى استكمال المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي بصورة إيجابية، بما يفضي إلى توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين، ويعكس عمق العلاقات المتينة والمصالح المشتركة التي تربط الإمارات بالاتحاد الأوروبي.

وأشار الهاجري، إلى أن الإمارات تؤكد دعمها الراسخ لتعزيز التجارة الدولية وتوسيع الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية وترسيخ التقارب بين الاقتصادات، انطلاقا من إيمانها بدور التجارة الحرة في دعم الاستقرار والازدهار على المستويين الثنائي والدولي.