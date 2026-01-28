 الخارجية الإكوادورية: منع ضباط هجرة من دخول السفارة الإكوادورية في مينيابوليس - بوابة الشروق
الأربعاء 28 يناير 2026 4:48 ص القاهرة
الخارجية الإكوادورية: منع ضباط هجرة من دخول السفارة الإكوادورية في مينيابوليس

د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 يناير 2026 - 4:26 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 يناير 2026 - 4:26 ص

قالت وزارة الخارجية إن ظباطا اتحاديين في وكالة الهجرة حاولوا دخول القنصلية الإكوادورية في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية لكن تم منعهم.


