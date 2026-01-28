وكيله: توروب متمسك باستمرار ديانج مع الاهلي أمام عرض فالنسيا

أكد خالد مغربي، وكيل أعمال أليو ديانج، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي أن ييس توروب، المدير الفني للأحمر يتمسك باستمرار الدولي المالي في صفوف الفريق، رغم وصول عرض من فالنسيا الإسباني.

وقال خالد مغربي في تصريحات لقناة أون سبورت: "ييس توروب متمسك باستمرار ديانج مع الأهلي، وأخبره بذلك ويرفض فكرة مغادرته حتى الآن".

وأضاف: "أن يطلب فالنسيا الإسباني التعاقد مع أليو ديانج فهو بسبب الأهلي وقيمته الكبيرة".

وتابع: "ديانج لم تكن له طلبات مالية معينة لتجديد تعاقده مع الأهلي، وهو معروف عنه أنه لا يتحدث في مثل هذه الأمور".

وأتم خالد مغربي تصريحاته قائلًا: "علاقة ديانج بجمهور الأهلي قوية جدا وأصبح يتحدث بالعربية بسبب الجمهور ومرتبط بهم بشكل كبير".