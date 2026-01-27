مصر تعبر عن تعازيها وتضامنها مع أمريكا في ضحايا العاصفة الثلجية

أعربت مصر، في بيان صادر عنها، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في ضحايا العاصفة الثلجية التي ضربت عددًا من الولايات، وأسفرت عن وفاة عشرات الأشخاص، فضلًا عن ما خلفته من أضرار جسيمة في الممتلكات والبنية التحتية.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة في هذا الظرف الإنساني الأليم، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا، ومتمنيةً الشفاء العاجل للمصابين، بحسب بيان وزارة الخارجية.

وقد ارتفع عدد ضحايا العاصفة «فيرن» التي تجتاح الولايات المتحدة إلى 30 قتيلًا، بينهم 7 أشخاص لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة خلال العاصفة ليل الأحد.

ولا تزال موجة الصقيع القطبية تضرب مساحات واسعة من البلاد، متسببة في انقطاع واسع للتيار الكهربائي عن أكثر من نصف مليون منزل صباح الثلاثاء.