الأربعاء 28 يناير 2026
رسميا.. لاتسيو الإيطالي يتعاقد مع دانيال مالديني

رائد سمير
نشر في: الأربعاء 28 يناير 2026 - 12:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 يناير 2026 - 12:45 ص

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي التعاقد بشكل رسمي مع دانيال مالديني، لاعب فريق أتالانتا، على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد لاتسيو في بيان رسمي أن التعاقد مع دانيال مالديني سيكون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود بند لخيار الشراء الذي يمكن أن يصبح إلزاميًا في حالة استيفاء شروط معينة.

وأشارت التقارير الصحفية الإيطالية أن قيمة إعارة مالديني إلى نادي لاتسيو ستكون مليون يورو، بالإضافة إلى 500 ألف يورو أخرى محتملة كعلاوات.

وأوضحت التقارير أن قيمة خيار الشراء في عقد دانيال مالديني مع لاتسيو هي 14 مليون يورو إضافية، بجانب ما تم دفعه في قيمة التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة.

يُذكر أن الإيطالي، دانيال مالديني، لاعب خط الوسط المهاجم، هو أحد ناشئي نادي ميلان، وسبق له اللعب لصفوف إمبولي، ومونزا، قبل الانتقال إلى أتالانتا.


