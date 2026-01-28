ترامب يوجه تحذيرا إلى العراق بشأن إعادة انتخاب المالكي رئيسا للوزراء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن العراق "قد يرتكب خطأً فادحًا" بإعادة رئيس الوزراء الأسبق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رئيسًا للحكومة المقبلة.

وذكر ترامب، عبر منصته تروث سوشيال: "أسمع أن العراق العظيم قد يرتكب خطأً فادحًا بإعادة نوري المالكي رئيسًا للوزراء".، وأضاف: "ففي عهد السابق للمالكي، انزلقت البلاد إلى الفقر والفوضى العارمة، ولا يجب أن نسمح بتكرار ذلك".

وتابع: "بسبب سياساته وأيديولوجياته المتشددة، إذا انتُخب، ستتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن مساعدة العراق، وإذا لم نكن حاضرين لتقديم العون، فلن يكون للعراق أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية".، واختتم منشوره بعبارة "لنجعل العراق عظيمًا مرة أخرى".

يذكر أن المالكي تولى رئاسة الوزراء لدورتين متتاليتين بين 2006 و2014، وخلفه في المنصب رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي. وشهدت فترتا حكم المالكي تحديات أمنية كبيرة، مع تصاعد هجمات تنظيم داعش، الذي سيطر على مدن عراقية عدة، أهمها الموصل قبل أن تعلن الحكومة في 10 ديسمبر 2017 تحقيق النصر على التنظيم.

وينص الدستور العراقي على تقاسم السلطة في البلاد، بحيث يكون رئيس الحكومة من المكون الشيعي وهم أغلبية السكان في العراق، وأن يكون رئيس الجمهورية كرديًا، في حين يرأس البرلمان قيادي سني.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أكد أن "وجود حكومة في العراق تُسيطر عليها إيران لن يجعلها تضع مصلحة البلاد أولاً ولن تخدم الشراكة مع واشنطن"، وذلك في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، الاثنين.