رئيس جامعة بنها: خطط استثمارية ومنصات رقمية لخفض كثافة الطلاب وتحسين بيئة التعلم

قال الدكتور ناصر الجيزاويرئيس جامعة بنها، إن الجامعات المصرية تعمل وفق خطط واضحة لتحسين الطاقة الاستيعابية داخل القاعات والمدرجات، بهدف تقليل كثافة الطلاب وتحسين جودة العملية التعليمية.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية هدير أبوزيد، أن هذا الأمر يتم من خلال إعادة توزيع الطلاب على القاعات، وإنشاء منشآت تعليمية جديدة، إلى جانب التوسع في استخدام منصات التعليم الرقمي.

وأوضح أن منظومة التعليم العالي في مصر شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مع التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، إلى جانب الجامعات الخاصة والحكومية وفروع الجامعات الدولية، وهو ما ساهم بشكل ملحوظ في تخفيف الضغط والكثافة الطلابية داخل الجامعات الحكومية.

وأشار إلى أن الجامعات الحكومية بدأت تنفيذ خطط استثمارية لتطوير بنيتها التحتية، تشمل إنشاء مدرجات وقاعات تدريس جديدة تستوعب أعدادًا أكبر من الطلاب، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب غير القادرين على الالتحاق بالجامعات الخاصة أو الأهلية، مع الحفاظ على نفس مستوى جودة التعليم.

وضرب رئيس جامعة بنها مثالًا بخطة الجامعة الاستثمارية، موضحًا أنها تتضمن إنشاء مجمع مركزي للمدرجات يضم أكثر من 50 مدرجًا، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 10 آلاف طالب في التوقيت الواحد، بما يسمح باستيعاب أكثر من 50 ألف طالب يوميًا خلال اليوم الدراسي.