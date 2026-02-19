الصومال يتسلم معدات عسكرية من تركيا لتعزيز قدرات الشرطة الوطنية

تسلمت الصومال اليوم الأربعاء معدات عسكرية قدمتها تركيا إلى البلاد من أجل تعزيز قدرات الشرطة الوطنية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية(صونا) أن وزير الأمن الداخلي الصومالي، الجنرال عبد الله شيخ إسماعيل، سلم اليوم للشرطة الوطنية معدات عسكرية، من السفير التركي في مراسم رسمية حضرها قائد الشرطة الصومالية، العميد أسد عثمان عبد الله، وعدد من المسؤولين.

وتهدف المعدات الحديثة إلى تعزيز قدرات الشرطة الوطنية في العمليات الميدانية والتدريب والاستعداد الأمني، بعد إتمامها مؤخراً دورة تدريبية متقدمة في مكافحة الإرهاب وتعزيز المهارات الأمنية.

وأعرب المسؤولون الصوماليون عن شكرهم للحكومة التركية على دعمها المستمر للشرطة الوطنية في البلاد، مؤكدين أن هذه المعدات ستسهم بشكل فعّال في تعزيز الأمن والاستقرار على مستوى الدولة.

كانت تركيا والصومال وقعتا في الثامن من فبراير 2024 بالعاصمة أنقرة، اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي .

وتتضمن الاتفاقية إرسال عناصر من القوات المسلحة التركية إلى الصومال لمدة عامين .

كما أن لتركيا قاعدة عسكرية كبيرة بجنوب العاصمة الصومالية مقديشو كانت قد افتتحتها في شهر سبتمبر عام 2017.