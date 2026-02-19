انهيارات جليدية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في غرب النمسا

قالت الشرطة في النمسا إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم جراء العشرات من الانهيارات الجليدية في الجبال بغرب البلاد.

وقالت متحدثة باسم الشرطة في ولاية تيرول لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء إن من بين الضحايا الثلاثة متزلج ألماني.

وفي تيرول، تم تسجيل حدوث 30 انهيارا جليديا في يوم واحد، وفقا لمركز اتصالات الطوارئ بالولاية.

وأعلنت الشرطة عن حالة وفاة أخرى في انهيار جليدي في فيس، وأوضحت أن الرجل (71 عاما) كان يقضي العطلة في تيرول.

كما لقي رجل آخر حتفه في انهيار جليدي في مقاطعة فورارلبرج. وذكرت وكالة الأنباء النمساوية أنه تم انتشاله لكنه توفي في مكان الحادث في منطقة سونينكوبف للتزلج.