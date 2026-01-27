فيلمي «Elio» و«Zootropolis 2» يتنافسان على «أفضل فيلم تحريك» و«أفضل فيلم عائلي» في البافتا البريطانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استطاع فيلمي التحريك "Elio" و"Zootropolis 2" التنافس في جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام الشهيرة باسم "البافتا"، والتي تم إعلانها في مؤتمر صحفي الآن في العاصمة البريطانية لندن، وذلك في قائمتي "أفضل فيلم تحريك" و"أفضل فيلم عائلي وأطفال"، بجانب عدد من الأفلام الأخرى.

ففي قائمة الترشيحات النهائية على جائزة أفضل فيلم تحريك، تنافس الفيلمان المعروفان بجانب ثالث وهو "Little Amélie- إيميلي الصغيرة".

أما في قائمة أفضل فيلم عائلي، فيتنافس 4 أفلام تحريك، وهم "Elio" و"Zootropolis 2"، وكذلك "Lilo & Stitch"، و"Boong".

تدور قصة فيلم "Elio" حول مغامرة فضائية عبر عيون فتى يبلغ من العمر 11 عاما، يتم اختياره عن طريق الخطأ ليكون سفير الأرض لدى منظمة كونية غامضة.