ماذا قال ترامب عن صحته في مقابلة مع مجلة نيويورك؟

تحت عنوان "الرئيس الخارق: محاولة جادة للتحقق من صحة دونالد ترامب"، نشرت مجلة نيويورك الأمريكية تقريرا مطولا لمراسلها بن تيريس الذي التقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، والكابتن شون باربابيلا، كبير أطباء ترامب، والعقيد جيمس جونز، مساعد الطبيب الحاصل على دكتوراة في العلوم الصحية، لإجراء مقابلة في المكتب البيضاوي حول صحة الرئيس الأمريكي.

- تحذير في مستهل المقابلة

واستهل ترامب مقابلته مع المجلة بتحذير قائلا: "إذا كنتم ستكتبون تقريرا سيئا عن صحتي، فسأقاضي المجلة".

وأكد ترامب أنه يتمتع "بصحة ممتازة" ويشعر "بنفس شعوره قبل 40 عاما".

وتوجه ترامب، بسؤال للطبيبين في الغرفة: "هل صحتي ممتازة؟"، وأجاب العقيد الطبيب جونز: "صحتك ممتازة يا سيدي".

ومع ذلك، لا تزال التساؤلات قائمة حول صحة الرئيس الأمريكي. فقد كانت الكدمة الداكنة على يد ترامب اليمنى محورا للعديد من النقاشات. وغالبا ما تصور هذه الكدمة مغطاة بضمادة أو مساحيق تجميل.

وقد صرح ترامب بأن الكدمة ناتجة عن المصافحة المتكررة وتناوله الأسبرين. وبعد ظهور صور له بكاحلين متورمين في عدة مناسبات، أقر أطباء ترامب بأن الرئيس يعاني من "قصور وريدي مزمن"، وهي حالة شائعة في الدورة الدموية.

وعلى الرغم من وصفه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بـ"جو النعسان"، فقد شوهد ترامب وهو يغفو في مناسبات عامة.

ففي سبتمبر الماضي، انتشرت شائعات عندما بدا وجهه شاحبا خلال مراسم إحياء ذكرى ضحايا أحداث 11 سبتمبر 2001.

وبعد ذلك بوقت قصير، خضع ترامب لفحص بالرنين المغناطيسي، إلا أن تفاصيل هذا الفحص لا تزال غير واضحة.

- توقف صبغ الشعر وتراجع في السمع

وبحسب المجلة فإن الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 79 عاما توقف عن صبغ شعره بلونه الذهبي المميز.

ونقلت المجلة الأمريكية عن أحد كبار موظفي البيت الأبيض قوله إن قرار الرئيس ترك شعره يشيب بمثابة "التنازل الوحيد الذي قدمه أمام تقدمه في السن".



وقال موظف آخر إن "سمع ترامب لم يعد كما كان"، مضيفا أن "الرئيس الأمريكي ربما لم يلاحظ ذلك بنفسه، على الرغم من أنه يطلب من الأشخاص في كثير من الأحيان رفع أصواتهم".

- توقع الموت خلال 10 سنوات

ونوهت المجلة بأنه في يناير 2025، بينما كانت شاشات التلفاز في منتجع مارالاجو تعرض صورة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر مسجّى في مبنى الكابيتول، فاجأ ترامب الحاضرين بقوله: "كما تعلمون، في غضون 10 سنوات سأكون أنا مكانه".

في المقابل، صرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض بأنها لا تتذكر إدلائه بهذا التصريح.

- روبيو يختبئ خلال النوم على متن الطائرة

إلى ذلك، يبدو أن هوس الرئيس الأمريكي بالنشاط والحيوية يمتد ليشمل من حوله. فقد صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لمجلة نيويورك بأنه يختبئ تحت غطاء على متن طائرة الرئاسة حتى لا يراه الرئيس نائما.

وأضاف روبيو أن ترامب "يتجول" بين المقاعد أثناء الرحلة، متفقدا من هو مستيقظ.

- الرئيس الأمريكي يفكر في إرثه

وأقر مسئول رفيع في البيت الأبيض بأن الرئيس ترامب يفكر في إرثه و"ما الذي سيُذكر به".

وأضاف المسئول أن "قاعة الاحتفالات الضخمة" التي يتم بناؤها على موقع الجناح الشرقي المهدم بالبيت الأبيض، "تهدف إلى ترك بصمة هنا".

ونقلت المجلة عن أحد النشطاء الجمهوريين المقربين من الإدارة الأمريكية القول إن ترامب "لا يفكر في إرثه من منظور السياسات التي سنّها، بل من منظور المباني التي سيتركها وراءه والجوائز التي سيفوز بها" وأهمها جائزة نوبل للسلام.

- ترامب لم يحسم ملف خليفته المحتمل

كما بدأ ترامب يفصح عن مشاعره تجاه خليفته المُحتمل. وقال مسئول أمريكي كبير: "هذا تفكيره في المستقبل، ولكن بطريقة مختلفة".

لقد أشاد ترامب علنا بكل من نائبه جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، معربا عن سعادته البالغة بهما.

ووفقا لمصدر مطلع، لم يحسم الرئيس الأمريكي الأمر بعد فهو "يقول لدي فانس: أنت رجلي. ويقول لروبيو: أنت رجلي".

وقد سعى كلاهما مؤخرا لإثارة إعجاب الرئيس ترامب، روبيو بقيادة عملية الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ودي فانس بقيادة حملة تشير إلى أن رينيه جود، الناشطة التي قُتلت على يد عميل من إدارة الهجرة والجمارك في مدينة مينيابوليس، كانت مسئولة عن ما حدث لها.