رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وزير البترول لبحث تعزيز التعاون

استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتواصل بين مؤسسات الدولة.

وفى بداية اللقاء، هنأ وزير البترول رئيس مجلس الشيوخ بمناسبة توليه رئاسة المجلس، معربًا عن تقديره للدور الوطني الذي يقوم به المجلس في دعم العملية التشريعية وترسيخ دولة القانون، متمنياً لرئيس المجلس التوفبق فى أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة.

كما أعرب بدوي عن تقدير للدور الوطنى الهام الذى يقوم به مجلس الشيوخ فى دعم العملية التشريعية ومساندة جهود الدولة فى مختلف القطاعات وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار

من جانبه، أكد المستشار عصام فريد حرص مجلس الشيوخ، استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، خاصة في قطاع الطاقة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير قطاع البترول وتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حضر اللقاء اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد، وكيلا مجلس الشيوخ، المستشار الدكتور أحمد عبد الغني أمين عام مجلس الشيوخ، المستشار عمرو يسرى المستشار القانونى لرئيس المجلس، واللواء محمد حسن أمين عام وزارة البترول.