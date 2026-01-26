يوسف بطرس غالي عن مقترح طرح سندات دولية بضمان قناة السويس: مين هيديك 100 مليار دولار؟

علق الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي الدولي، على المقترح المتداول بشأن طرح سندات دولية بضمان قناة السويس لجمع 100 مليار دولار وسداد جزء كبير من الديون الخارجية دفعة واحدة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، عبر فضائية «الشمس» إن الفوائد التي تدفعها الدولة على الدين الخارجي تتراوح ما بين 8 إلى 9 مليارات، في حين أن إيرادات قناة السويس تتراوح بين 5 إلى 7 مليارات دولار، وقد تصل إلى «صفر» في حالة التوترات بالبحر الأحمر، متسائلا: «هتسدد الدين إزاي؟ نحن نسدد الديون من إيرادات القناة الآن، لأن الإيرادات تذهب إلى الموازنة العامة».

وأشار إلى صعوبة تنفيذ ذلك، متسائلا: «مين اللي هيديك 100 مليار دولار؟»، مشيرا إلى أن الأصل القوي المقدم كضمان «قناة السويس» يدر عائدا سنويا بـ 7 مليارات سنويا، ولا «يجمع 100 مليار دولار».

ولفت الانتباه إلى أن التنازل عن إيرادات قناة السويس سيخلق عجزا في الموازنة العامة للدولة، قائلا: «مينفعش طبعا، لأنك ستتنازل عن دخل قناة السويس 7 مليارات، هتستبدلهم إزاي في الموازنة العامة، وهذه الأموال الدولة تنفق منها الدولة على التعليم والصحة، وخدمة الدين».

وشدد أنه «لا توجد حلول سحرية أو عبقرية» للأزمة، مشبها من ينتظر حلا سحريا بالطالب الذي يدخل الامتحان دون مذاكرة منتظرا «الوحي»، قائلا: «يا تذاكر يا هتسقط، الحلول الاقتصادية معروفة، ولكن العبرة في تطبيقها بأقل ضرر ممكن على الطبقات الدنيا».