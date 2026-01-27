أعلنت قوات الاحتلال استمرار ما أسمته عملية «درع العاصمة» في بلدة كفر عقب شمال القدس بزعم تعزيز السيطرة على امتداد جدار الضم العنصري، في خطوة تصعيدية جديدة تستهدف البلدة وسكانها.

وتشمل العملية تنفيذ عمليات هدم وإزالة واسعة لعشرات المباني والمنشآت والبنى التحتية، بحجة عدم الترخيص وادعاءات «أمنية»، في إطار سياسة التضييق المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين. وبحسب إعلان الاحتلال، من المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت محافظة القدس أن عدد المنشآت التي هدمها الاحتلال حتى صباح اليوم بلغ نحو 40 منشأة، شملت محالًا ومنشآت تجارية، وأسوارًا، وبسطات، ولافتات، ومنشآت من الصفيح، وتركزت معظم عمليات الهدم في منطقة شارع المطار.

وتزامنت عمليات الهدم مع استمرار انتشار عسكري مكثف في البلدة، والدفع بتعزيزات إضافية، إلى جانب تنفيذ آليات الاحتلال أعمال تجريف بمحاذاة جدار الفصل العنصري، في مسعى لفرض واقع ميداني جديد.

وتهدف هذه الإجراءات، بحسب ما يتضح ميدانيًا، إلى إقامة منطقة عازلة بمحاذاة الجدار، حيث يدّعي الاحتلال أن عملياته تأتي على خلفية ما يسميه تزايد محاولات دخول العمال الفلسطينيين عبر الجدار، مستخدمًا هذه الادعاءات لتبرير الهدم والتجريف وتعزيز السيطرة.

وفي سياق متصل، تشير معطيات ميدانية إلى أن قوات الاحتلال أصابت أكثر من 70 عاملًا فلسطينيًا على الأقل أثناء محاولتهم اجتياز جدار الفصل شمالي القدس، فيما أسفرت ممارسات الاحتلال عن استشهاد 8 عمال في حوادث متفرقة خلال العام الماضي.

ويغلف الاحتلال إجراءاته الاستعمارية بمبررات زائفة، مستغلًا هذه الادعاءات لقمع المواطنين، والتضييق عليهم، والانقضاض على حقوقهم الأساسية في السكن والعمل وحرية الحركة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية.