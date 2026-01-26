المحامين: النقيب يتابع تطورات أزمة نيابة النزهة بعد استغاثات من إجراءات غير مقبولة

أفادت نقابة المحامين في بيان الأحد، أن الدكتور عبدالحليم علام، النقيب العام للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، يتابع تطورات أزمة المحامين داخل نيابة النزهة، في ضوء ما ورد من "شكاوى واستغاثات تتعلق بسير العمل والإجراءات غير المقبولة التي اتُخذت بحق عدد من الزملاء أثناء تأدية مهامهم المهنية"، بحسب بيان للنقابة.

وأجري النقيب العام اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية، ومع المستشار النائب العام حتى تتخذ التحقيقات مجراها القويم وفق مقتضيات العدالة، في إطار تحرك عاجل يستهدف محاسبة المتجاوزين بحق الأعضاء، وضمان حماية حقوقهم وصون كرامتهم المهنية، مع التأكيد على احترام الضمانات القانونية المقررة لهم، ورفض أي تجاوزات أو ممارسات تمس مكانتهم أو تعوق أداء رسالتهم.

وبحسب البيان، تم تكليف عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات هم مجدي حافظ، أحمد مهنا، محمود الدخلي، أبو بكر ضوه، ممدوح عبد العال، محمود تفاحة، محمد عيسى، محمد هيبة، وعيسى أبو عيسى، بمتابعة مجريات التحقيقات وموافاة النقيب بكل التطورات أولاً بأول، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأكدت نقابة المحامين، تمسكها الكامل بضمان حقوق المحامين وصون كرامتهم وفق أحكام الدستور والقانون، مع إعلاء قيم التعاون وما هو واجب من الاحترام المتبادل، وبما يكفل إظهار الحقيقة كاملة في إطار من الحيدة والنزاهة الكاملة.