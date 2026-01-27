هدير عبد الرازق ومحمد أوتاكا يستأنفان على حكم حبسهما 3 سنوات بتهمة نشر فيديوهات خادشة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استأنف صانعا المحتوى "هدير عبد الرازق" وطليقها "محمد أوتاكا" على الحكم الصادر بحقهما بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه، في اتهامهما بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية وبث فيديوهات خادشة.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قضت بمعاقبة المتهمين بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، في اتهامهما بنشر مقاطع مرئية خادشة للحياء عبر الإنترنت.

وأحالت نيابة الشئون الاقتصادية المتهمين "هدير عبد الرازق" وطليقها "محمد أوتاكا" للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية خادشة للحياء، وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، عاقبت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة صانعة المحتوى هدير عبد الرازق بالحبس سنة وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بنشر الفسق والفجور.

وفي السياق ذاته، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة صانع المحتوى محمد أوتاكا بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مليون جنيه، في اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور.