نيويورك تايمز: إرسال مزيد من منظومات الدفاع الجوي للشرق الأوسط

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الجيش الأمريكي أرسل مزيدا من منظومات الدفاع الجوي "باتريوت" و"ثاد" إلى الشرق الأوسط لحماية قواته من الصواريخ الإيرانية بحال أقدمت واشنطن على مهاجمة طهران.

ونقلت الصحيفة الثلاثاء، عن مسئولين أمريكيين لم تكشف عن أسمائهم، تفاصيل تتعلق باحتمال شن إدارة الرئيس دونالد ترامب هجومًا على إيران.

وأوضح المسئولون أن ترامب تلقّى العديد من تقارير الاستخبارات الأمريكية تدعي ضعف موقف الحكومة الإيرانية.

وأشاروا إلى أن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، ترافقها ثلاث سفن حربية مزوّدة بصواريخ توماهوك دخلت اعتبارا من 26 يناير الجاري إلى نطاق مسئولية القيادة المركزية الأمريكية في غرب المحيط الهندي.

وأشار المسئولون إلى أنّ حاملة الطائرات يمكنها "نظريا أن تصبح جاهزة للقتال خلال يوم أو يومين" في حال صدور أمر من البيت الأبيض بشن هجوم على إيران.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن المسئولين أرسلت الولايات المتحدة 12 مقاتلة إضافية من طراز"إف-15 إي" إلى الشرق الأوسط لزيادة عدد الطائرات الهجومية.

وادعى المسئولون إرسال مزيد من منظومات "باتريوت" و"ثاد" من أجل حماية القوات الأمريكية من الرد الإيراني بصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

وذكر أحد المسئولين أن الإدارة الأمريكية أجرت مباحثات مع مسئولين إسرائيليين وسعوديين وقطريين، دون تفاصيل.

وفي تصريح للصحيفة ذاتها، قال السيناتور الأميركي ليندسي جراهام إنه ناقش ملف إيران مع الرئيس دونالد ترامب، وإنه يتوقع أن "يفي الرئيس بوعده بمساعدة الإيرانيين الذين يحتجون على حكومتهم"، وفق زعمه.

وتتصاعد ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران والتلويح بمهاجمتها عسكريا، بزعم أنهما تسعيان لحماية المحتجين في إيران على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.