أفادت تقارير عبرية، مساء الأربعاء، بأن إسرائيل شنت هجومًا اليوم، على منشآت غاز إيرانية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت هيئة البث العبرية، عن مسئول إسرائيلي قوله إن «الهجوم على منشأة الغاز الإيرانية في بوشهر، تم بالتنسيق مع واشنطن».

فيما قال مصدر للقناة «12» العبرية، إن «استهداف منشأة الغاز يبدو أنه المفاجأة الأولى التي وعد بها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم».

وأشار إلى أنها المرة الأولى التي تقصف فيها تل أبيب «بنى تحتية اقتصادية» في إيران.

من جانبه، أشار مسئول إسرائيلي للقناة «14»، إلى أن «قصف منشأة للغاز هو تصعيد من أجل تعميق أزمة النظام الإيراني».

وقبل قليل، أفادت وكالة أنباء «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بأن أجزاءً من منشآت صناعة النفط في حقل «بارس الجنوبي» ومنطقة «عسلوية»، قد تعرضت للاستهداف قبل ساعة من الآن.

وتعتمد طهران على حقل بارس الجنوبي بوصفه العمود الفقري لقطاعها الغازي، إذ يُسهم بما يتراوح بين 40 و50% من إجمالي احتياطيات الغاز الإيرانية.

في المقابل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب.

وبحسب ما نشرته صحيفة «معاريف» العبرية، جاء ذلك خلال جلسة لتقييم الوضع الميداني صباح اليوم، بحضور رئيس الأركان إيال زامير، وعدد من كبار المسئولين.

وعلق كاتس، على الأحداث الأخيرة قائلاً: «من المتوقع حدوث مفاجآت كبيرة خلال هذا اليوم على جميع الجبهات، مما سيؤدي إلى تصعيد الحرب التي نخوضها ضد إيران وحزب الله في لبنان».