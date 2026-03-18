ألمانيا عن التدخل العسكري في إيران: التغيير يجب أن يأتي من الداخل

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، في برلين اليوم الأربعاء، إن بلاده ترغب في رؤية تغيير داخل إيران، لكنه شدد على أن هذا التغيير لن يتحقق عبر تدخل عسكري من الخارج.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أوضح فاديفول، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، أن «وحشية هذا النظام وقسوته تجعل من المستحسن حدوث تغيير فيه»، مضيفًا أن هذا التغيير يجب أن يأتي من داخل إيران، مشيرًا إلى وجود محاولات وصفها بالإيجابية في هذا الاتجاه، وأن ألمانيا تجري محادثات مع أطراف في المعارضة.

وقبل أيام، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن ألمانيا لن تشارك في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، موضحًا خلال مؤتمر صحفي في برلين أن بلاده لا تملك التفويض القانوني اللازم للمشاركة.

وقال ميرتس: «لا يوجد تفويض من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي، وهو ما يقتضيه القانون الأساسي، ولذلك كان واضحًا منذ البداية أن هذه الحرب ليست من اختصاص حلف الناتو».

وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تستشيرا ألمانيا قبل بدء الحرب، كما لم يصدر أي قرار مشترك بشأن التدخل في إيران، مشددًا على أنه «لا مجال للحديث عن مشاركة عسكرية ألمانية في هذه الحرب».

من جانبه، رفض وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم دعم عسكري في الحرب ضد إيران.

وقال بيستوريوس، في تصريحات أدلى بها في برلين الاثنين: «ما الذي يتوقعه دونالد ترامب من فرقاطات أوروبية في مضيق هرمز، في حين أن الأسطول الأمريكي القوي لم يتمكن من حسم الأمور؟»، مضيفًا: «هذه ليست حربنا، ولم نبدأها».



