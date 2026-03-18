 رواندا تقاضي بريطانيا بسبب فشل اتفاقية الهجرة - بوابة الشروق
الأربعاء 18 مارس 2026 2:25 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

رواندا تقاضي بريطانيا بسبب فشل اتفاقية الهجرة

لندن - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 18 مارس 2026 - 1:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 مارس 2026 - 1:26 م

أقامت رواندا دعوى قضائية ضد الملكة المتحدة على خلفية إلغاء اتفاق بشأن الترحيل، تقدر يقمته بملايين الجنيهات الإسترلينية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وبدأت جلسة استماع في القضية أمام محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي، في هولندا يوم الأربعاء.

ودافعت رئاسة الوزراء البريطانية، في وقت سابق من العام الجاري، عن قرار إلغاء الخطة الفاشلة التي وضعتها حكومة حزب المحافظين السابقة، وذلك بعد أن تبين أن رواندا أقامت دعوى قضائية ضد البلاد.

وبحلول الانتخابات العامة لعام 2024، كانت الحكومة المحافظة قد أنفقت بالفعل نحو 700 مليون جنيه إسترليني (935 مليون دولار) على سياستها الرئيسية في مجال الهجرة، والتي كانت تقضي بإرسال المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة على متن قوارب من فرنسا إلى كيجالي، في محاولة لردع عمليات عبور القنال.

وفي نهاية المطاف، لم يصل إلى رواندا سوى أربعة متطوعين، وأعلن رئيس الوزراء كير ستارمر أن الخطة "انتهت تماما" كواحدة من أولى خطواته في المنصب.

ومن المتوقع أن تستمر جلسة الاستماع ثلاثة أيام.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك