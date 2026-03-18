متحدث الكرملين: لا إشارات من الدول الأوروبية بشأن استئناف حوار التعاون في مجال الطاقة

ذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا لم تتلق أي إشارات من الدول الأوروبية بشأن استئناف حوار التعاون في مجال الطاقة "على الرغم من أن الوقت لم يفت بعد"، حسب وكالة إنترفاكس.

وقال بيسكوف "يُدرس حاليا إصدار أمر رئاسي بشأن إمكانية الانسحاب المبكر من سوق الغاز الأوروبية، حيث يتطلب الموضوع تحليلا معمقا"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتعارض روسيا مشاركة الدول الأوروبية في مفاوضات السلام مع أوكرانيا.

ويمتنع الكرملين عن التعليق على تقارير وسائل إعلام غربية بأن روسيا تشارك صور أقمار اصطناعية لمنشآت أمريكية في الشرق الأوسط مع إيران.