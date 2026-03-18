الناتو يعزز دفاعاته في جنوب تركيا بنشر منظومات صاروخية إضافية

أعلنت وزارة الدفاع في تركيا أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" بدأ نشر نظام دفاع صاروخي أمريكي إضافي من طراز باتريوت في إقليم أضنة جنوب البلاد، حيث تقع قاعدة إنجرليك الجوية التي تضم قوات من عدة دول.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات تعزيز الدفاعات الجوية في ظل التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب مع إيران، مشيرة إلى أن الحلف كان قد نشر أيضا نظاما مماثلا في إقليم مالاطيا جنوب شرق تركيا، بالقرب من قاعدة رادار تابعة للناتو، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتستضيف قاعدة إنجرليك قوات من الولايات المتحدة ودول أخرى بينها قطر وإسبانيا وبولندا، إلى جانب القوات التركية.

وأكدت الوزارة، أن نشر المنظومة الجديدة يتم بتكليف من القيادة الجوية للحلف في رامشتاين بألمانيا، مضيفة أن هذه الخطوة تأتي إلى جانب الإجراءات الوطنية التي تتخذها أنقرة لحماية مجالها الجوي وسكانها.

ورغم التطور المتزايد في الصناعات الدفاعية التركية، لا تزال أنقرة تعتمد جزئيا على أنظمة الدفاع التابعة للناتو، حيث أشارت إلى أن دفاعات الحلف اعترضت 3 صواريخ قالت إنها أُطلقت من إيران منذ بدء التصعيد الأخير.